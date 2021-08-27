Advertisements

هيفاء وهبي تشارك جمهورها بصور لها من حفلها بالساحل

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements
شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور لها من حفلها بمدينة العلمين بالساحل الشمالي،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

علقت "هيفاء" على الصور قائله :"يالها من ليلى لاتنسى في شاطئ الكريستال العلمين... امبارح كانت ليلة حلوة بحضور أحلى الناس في العلمين الجديدة الساحل الشمالي".

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه هيفاء وهبي أغنيه "لو كنت" بتعاونها مع الفنان أكرم حسني وهي من إخراج وكلمات وألحان حسام حسني، توزيع توما.

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

بن شرقي يضع شرطُا وحيدًا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ ساعتين

تفاصيل انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة

بالتفاصيل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الحالى

منذ 38 دقيقة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ 33 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيليجريني: "سنواجه ريال مدريد ولا نعلم مدى تأثير صفقة مبابي على تركيزهم"

منذ 36 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان

منذ 41 دقيقة

عاجل .. تدهور الحالة الصحية لـ نضال الشافعي ووضعه تحت مراقبة الأطباء

منذ حوالي 3 ساعات

كل ماتريد أن تعرفه عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- الكشف عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع حسام حسن

منذ حوالي 6 ساعات

الطيار أشرف أبو اليسر يتسبب في سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان!

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

بتاتو وفستان مكشوف الظهر.. هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها

بفستان فوق الركبة.. هيفاء وهبي بإطلالة جديدة على "إنستجرام"

أكرم حسني لياسمين عبد العزيز :"ربنا يقومك بالسلامه لحبايبك"

هيفاء وهبي تتألق بالأزرق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

بهذه الطريق تعبر هيفاء وهبي عن حزنها بذكر أنفجار بيروت

هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جريئة لها عبر "إنستجرام"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

08:05 م

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

05:50 م

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

06:38 م

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان

07:58 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements