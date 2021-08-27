هيفاء وهبي تشارك جمهورها بصور لها من حفلها بالساحل

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها بصور لها من حفلها بمدينة العلمين بالساحل الشمالي،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".



علقت "هيفاء" على الصور قائله :"يالها من ليلى لاتنسى في شاطئ الكريستال العلمين... امبارح كانت ليلة حلوة بحضور أحلى الناس في العلمين الجديدة الساحل الشمالي".



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه هيفاء وهبي أغنيه "لو كنت" بتعاونها مع الفنان أكرم حسني وهي من إخراج وكلمات وألحان حسام حسني، توزيع توما.