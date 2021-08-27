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إخماد حريق في وحدة سكنية بأكتوبر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع في وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الأخير أعلى مول تجاري بالحي الثالث، بمدينة 6 أكتوبر.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وحاصرت القوات ألسنة اللهب لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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حريق المطافئ أكتوبر

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