كملوك الدولة الأيوبية" .. إياد نصار يروج لمسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"





نشر النجم إياد نصار، الأفيش الرسمي له من مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر إياد نصار خلال الصورة كملوك الدولة الأيوبية على خطى الأسطوري "جمال الدين الأيوبي" من حيث الذقن واستايل الملابس والتاج الذي يعلو رأسه على حد وصف المتابعون.





وعلق النجم على الصورة قائلًا: " كايرو شو تقدم مسرحية ياما في الجراب ياحاوي للنجم الكبير يحيي الفخراني مع النجم إياد نصار والنجم محمد شرنوبي وكارمن سليمان وشريف دسوقي وسماء إبراهيم".



وتابع إياد نصار حديثه: " تعرض على مسرحية ماركييز كايرو فيستفال سيتي الأن ولفترة محدودة الحجز من خلال موقع تذاكرتي والتذاكر متاحة أيضًا في شباك التذاكر".





يذكر أخر أعمال إياد نصار فيلم "موسى " والذي عرض في دور العرض السينمائية خلال الأيام الماضية ومن بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي ومحمد جمعة وأخرون من النجوم ومن إخراج بيتر ميمي.