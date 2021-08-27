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مُفجر الثورات ومُرعب الخصوم.. رونالدو يعود إلى أحضان «مسرح الأحلام»

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم صفوف الشياطين الحمراء في الموسم الكروي الجديد 2021 – 2022.
وعاد كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 12 عامًا من رحيله عن صفوف الفريق عام 2009 وانتقاله لنادي ريال مدريد والذي لعب له 9 سنوات قبل انتقاله لنادي يوفنتوس عام 2018 واستمر معه 3 سنوات قبل عودته إلى قلعة الشياطين الحمراء مرة أخرى.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

انتقل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد عام 2003 قادمًا من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي واستمر مع الفريق حتى عام 2009، وخاض مع الشياطين الحمراء 292 مباراة، سجل 118 هدفا، وصنع 69 هدفا، وحصل على 38 بطاقة صفراء، وحصل على 4 بطاقات حمراء خلال فترته الأولى مع الفريق.

لعب النجم البرتغالي 196 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص مانشستر يونايتد، سجل 84 هدفًا، وصنع 45 هدفًا، بينما شارك في 52 مباراة مع اليونايتد في دوري أبطال أوروبا وسجل 15 هدفا وصنع 12 هدفا وحصل على 8 انذارات، ولعب 3 مباريات في تصفيات البطولة الأوروبية وسجل هدف وصنع مثله.

وشارك نجم الريال السابق في 26 مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد وسجل 13 هدفا وصنع 9 أهداف، بينما خاض 12 مباراة بكأس الرابطة الإنجليزية سجل 4 أهداف وصنع هدف، ولعب مباراتين بكأس العالم للأندية وسجل هدف وصنع مثله، وخاض مباراة بكأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) ولم يسجل أهداف.

بطولات رونالدو مع مانشستر يونايتد

- 3 الدوري الإنجليزي (2006/2007، 2007/2008، 2008/2009).
- 2 كأس الرابطة الإنجليزية (2006، 2009)
- 2 كأس الدرع الخيرية (2007، 2008)
- 1 دوري أبطال أوروبا (2007 / 2008)
- 1 كأس العالم للأندية (2008)
- 1 كأس الاتحاد الإنجليزي (2003 / 2004)

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