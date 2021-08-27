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وديا.. دكرنس يتعادل أمام الترسانة بمعسكر الإسماعيلية

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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هيثم حبيب

حسم التعادل الإيجابى مواجهة دكرنس و الترسانة بهدفين لمثلهما فى المباراة التى أقيمت بالإسماعيلية عصر اليوم.

المباراة هى الأولى لفريق دكرنس بمعسكره بالإسماعيلية الذى بدأ أول أمس ويستمر لمدة 12 يوما حيث خاض الفريق وديتين قبل المعسكر أمام منية النصر و ميجاسبورت وإنتهت بفوزه باللقائين بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه دكرنس خلال معسكره الحالى بالإسماعيلية فرق المريخ البورسعيدى ، بورفؤاد ، سكة حديد الإسماعيلية قبل العودة لدكرنس لاستكمال الإستعدادات للموسم الجديد تحت قيادة مديره الفنى حسام عبدالعال.

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