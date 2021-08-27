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"OPPO" تختار منة شلبي لتقديم سلسلة Reno 6 في مصر

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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اختارت شركة الهواتف الذكية  OPPO، النجمة منة شلبي للتعاون معها في الحملة الدعائية الجديدة  لسلسلة هواتف Reno6 الجديدة التي سيتم إطلاقها في السوق المصري يوم 30 أغسطس الجاري. 

وعن تفاصيل تعاونها مع الشركة،  منة قالت: "إن OPPO علامة تجارية ذات شهرة عالمية نالت إعجابها بفضل قدراتها التكنولوجية المبتكرة والمظهر المبهر لمنتجاتها". 

وأكدت منة أن OPPO هي علامة تجارية ذات سمعة ممتازة تركز على مفهوم "الإحسان للعالم"، وتنال إعجاب مختلف الأعمار بهواتفها المختلفة، كما تقدم OPPO تكنولوجيا مبتكرة تفي باحتياجات المستخدمين، ولا تكتفي OPPO بذلك، بل تواصل التزامها كعلامة تجارية تجاه المجتمع، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تهدف إلى وجود عالم أفضل. 

وعند سؤالها عن وجهة نظرها في شعار حملة سلسلة Reno6 "إحساسك في صورة"، ومفهوم تصوير المشاعر، أكدت أن هذا الشعار والمفهوم رائع للغاية، حيث أنها تؤمن أن المشاعر معقدة وغامضة، وأن كل المشاعر تستحق تسجيلها في بورتريه، يمكن أن تأخذنا المشاعر إلى أعلى درجات النشوة أو إلى أسفل درجات اليأس، كما أنها تستطيع تحقيق التواصل بيننا أو تفرقتنا، "إحساسك في صورة" هو أكثر من كونه جملة أو شعار، إنها حقيقة واقعة تعبر بصدق عن كل شخص منا وعن كل لحظة نعيشها، وحقيقة أننا نوثق هذه اللحظات شيء بالغ الروعة، خاصةً عندما نعود إلى ذكرياتنا، ونعيد تذكر كماً ضخماً من المشاعر الجميلة ونعيشها مرةً أخرى مع كل صورة. 

وتضيف منة أنها سعيدة ومتحمسة لأن تصبح جزءاً من مبادرة OPPO، والتي تمنح البشر الفرصة لاسترجاع ذكرياتهم ومشاعرهم عبر حملة وسائل التواصل الاجتماعي المذهلة #ThrowBackInPortrait. 

وشاركت منة في الحملة بصورتين من ذكرياتها الغالية واحدة مع والديها المحبوبين، وقالت: "أتذكر أن عمري كان عام فقط في هذه الصورة"، والأخرى وعمرها 12 عام، وهي صورة عائلية مع النجمين الكبيرين أحمد زكي وصابرين، حيث تحمل هذه الصورة ذكريات رائعة بالنسبة لمنة. 

وأكدت على أنه من المهم دائماً أن نكرم ماضينا وننقله لغيرنا، إلقاء نظرة على الماضي يتيح لنا دراسة أنفسنا ويساعدنا على معرفة دوافعنا، وتضيف منة أن إطلاق مبادرة لتشجيع البشر على تقدير جميع لحظاتهم وذكرياتهم هو أفضل إنجاز يمكن تحقيقه، بروحها المحبة، تقوم منة بتشجيع الناس على المشاركة في هذه المبادرة لتصوير لحظاتهم الغالية والاحتفاظ بها. 

فيما كشفت شركة OPPO أن هذا الاختيار  جاء من منطلق أن الممثلة والفنانة منة شلبي تعد واحدة من أهم الفنانات اللاتي يعبرن عن العواطف في صناعة السينما، مما أكسبها حب الجماهير بفضل تعبيرها المستمر عن مشاعر الحب بروحها المرحة والأصيلة، وتمكنت منة شلبي بما لا يدع مجالاً للشك من أن تضع نفسها في مصاف نجوم السينما والتليفزيون العربية لتصبح من النجمات الأكثر شهرةً وقبولاً. وباعتبارها داعمة صريحة لحقوق الأفراد الأساسية في التعبير عن أنفسهم وعواطفهم، فإن شخصية منة الأصيلة هي الاختيار الأنسب لتمثيل مفهوم Reno6 الجديد للتعبير عن المشاعر.
"OPPO" تختار منة شلبي لتقديم سلسلة Reno 6 في مصر
"OPPO" تختار منة شلبي لتقديم سلسلة Reno 6 في مصر

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