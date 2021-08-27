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عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، موقف إدارة الأهلي من رحيل جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب النيجيري لا زال لاعبا للأهلي ولم يتم فسخ عقده حتى هذه اللحظة، وسيتم حسم موقفه النهائي خلال الساعات القادمة.

وأضاف، حال فسخ عقد اللاعب بالتراضي ورحيله للزمالك هذا لا يضر الأهلي بأي شكل من الأشكال، حال انضمامه للزمالك أو لأي فريق آخر خلال فتؤة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويختتم الأهلي مشواره اليوم الجمعة في بطولة الدوري العام بمواجهة أسوان والمقرر لها في التاسعة مساء على ملعب السلام.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الأهلي أجايي

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