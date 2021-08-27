بعد عودته للبريميرليج.. تعرف على تاريخ مواجهات رونالد ضد محمد صلاح

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم صفوف الشياطين الحمراء في الموسم الكروي الجديد 2021 – 2022.





ونجح مانشستر يونايتد في استعادة جهود لاعبه كريستيانو رونالدو مجددًا بعد رحيله عن صفوف الفريق عام 2009.





وكان رونالدو لعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 وحتى 2009 وخاض معه 292 مباراة وسجل 118 هدفا وحصل على 10 بطولات، وانتقل بعدها لنادي ريال مدريد والذي لعب له 9 سنوات قبل انتقاله لنادي يوفنتوس عام 2018 واستمر معه 3 سنوات قبل عودته مرة أخرى قلعة الشياطين الحمراء مرة أخرى.





وسوف يصطدم كريستيانو رونالدو بعد عودته لمانشستر يونايتد، بنجمنا المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، حيث ستقام مباراة الدور الأول بينهما بالدوري الإنجليزي يوم 24 أكتوبر، بينما ستقام مباراة الدور الثاني بينهما يوم 22 مارس في العام المقبل.





وسبق وتقابل رونالدو مع محمد صلاح في 4 مواجهات سابقة، فازت أندية النجم البرتغالي في المواجهات جميعها، وسجل 4 أهداف، مقابل هدف وحيد سجله الفرعون المصري.





أول صدام بين محمد صلاح ورونالدو كان خلال مواجهة جمعت روما الإيطالي الفريق السابق للنجم المصري، مع نظيره ريال مدريد الإسباني فريق "الدون" السابق، في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2015 / 2016، وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بفوز الملكي بنتيجة واحدة 2-0، وسجل رونالدو هدفًا في كل مباراة.





تجدد اللقاء بين الثنائي مرة أخرى ولكن هذه المرة في مباراة ودية جمعت منتخبي مصر والبرتغال عام 2018 وانتهت بخسارة الفراعنة 2-1، سجل "الدون" هدفي المنتخب البرتغالي، بينما سجل "صلاح" هدف منتخب الفراعنة الوحيد.





آخر مواجهة جمعت محمد صلاح مع رونالدو كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 في المباراة التي جرت بين ليفربول وريال مدريد وشهدت إصابة نجم الفراعنة في الكتف بعد 30 دقيقة ولم يستطيع استكمال المباراة وخسرها فريقه بنتيجة 3 – 1.



