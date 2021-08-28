حصاد وزارة البيئة في أسبوع| اكتشاف أقدم حوت برمائي وإعلان أول طريق أخضر

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء في إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء وموقع تراث طبيعي عالمي بمحمية وادي الحيتان بمحافظة الفيوم، في إطار خطة الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق الحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والترفيهية والاجتماعية بالإضافة إلى توفير تجربة متميزة وممتعة لزوار المحمية بما يساهم في الترويج للسياحة البيئية في مصر.





تطعيم العاملين بوزارة البيئة الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد

بدأت وزارة البيئة، يوم الاثنين الماضي، من خلال لجنة من وزارة الصحة بتطعيم العاملين بالوزارة وجهازيها شئون البيئة وادارة تنظيم المخلفات لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تستمر الحملة على مدار ٣ أيام بمقر الوزارة.





تسليم المدفن الصحي بسنور لمحافظة بني سويف

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء أنه سيتم تسليم المدفن الصحي بسنور لمحافظة بني سويف والذى يقع على مساحة 5 فدان ويستقبل المخلفات من مركزى بنى سويف وأهناسيا، وقد تم اعداده تحت اشراف وزارة البيئة من خلال(جهاز تنظيم إدارة المخلفات) بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة بني سويف، طبقًا للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.





وزيرة البيئة: ربط مداخن محطة كهرباء عيون موسى بالسويس بمنظومة الرصد الإلكترونية

أعلنت وزيرة البيئة يوم الأربعاء الماضي، الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر بمحطة كهرباء عيون موسي الواقعة فى محافظة السويس، حيث تم ربط عدد (2) وحدة انتاج بعدد (2) مدخنة،و رصد كلا من اكاسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت واول اكسيد الكربون والجسيمات الصلبة الكلية، والظروف المرجعية. وبهذا فقد بلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة السويس عدد (15) منشآة بعدد (62) مدخنة.





وزارة البيئة تشارك في اكتشاف علمي جديد بواحة الفيوم

كما أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح وزارة البيئة من خلال فريق محمية وادي الحيتان بقيادة الدكتور محمد سامح وبالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالمشاركة البحثيه مع مركز جامعة المنصورة للحفريات بقيادة د. هشام سلام فى اكتشاف حفرية لنوع جديد من حفريات الحيتان البرمائية التى تعد نقلة حقيقية للبحث العلمى لاستكمال الطريق لجيل جديد من الحيتان البرمائية ويسد جزء من الفجوةً الكبيرةً في البيانات التى تثبت نظرية تطور الحيتان التى كانت تعيش منذ ملايين السنين ببحر التيتس الذى كان يغطى منطقة الفيوم قبل 43 مليون سنة.





الوزارة تتابع الموقف التنفيذي خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول