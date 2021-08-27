"بحبه ومحدش يزعله".. هيفاء وهبي عن حمو بيكا في حفلها بالساحل

رحبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بجمهورها وأصدقائها الحاضرين من الوسط الفني، أثناء حفلها الذي أحيته أمس بشاطئ كريستال بالاس بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي



حضر الحفل عدد كبير من الجمهور، ورحبت "هيفاء" بالمؤدي الشعبي حمو بيكا أثناء رؤيته، مشيرة إلى أنها تحبه وتحب طريقته في الغناء وطلبت من جميع الحضور والمتابعين ألا يضايقه أحد.



وقالت "وهبي" حمو بيكا حبيبي محدش يزعله يا جماعة أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه" ليقترب بيكا من المسرح ويحيي هيفاء