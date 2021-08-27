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استشاري مناعة: اللقاح هو السبيل الوحيد للنجاة من "متحور دلتا" (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والفيروسات، أنه لا يوجد ما يثبت بأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تأثرت بالتغير الجيني لمتحور "دلتا، أو دلتا بلس".

وانتقد "مصباح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة، الأحاديث المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التشكيك في فعاليات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وشدد على أن اللقاحات السبيل الوحيد التي من الممكن أن تنجي الكثيرين من عواقب متحور "دلتا"، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أثبتت فعالية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ظل التغييرات الجينية لمتحور "دلتا".

وأوضح أن مهام اللقاحات المضادة لكورونا تتمثل في تقليل الأعراض أو الآثار المميتة التي يحدثها الفيروس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والاعتناء بالنظافة وغسل الأيدي، والتباعد الاجتماعي وعدم التصافح والسلام باليد والعودة إلى نفس الإجراءات في بداية الجائحة.

الكلمات المفتاحية

مناعة لقاح كورونا استشاري

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