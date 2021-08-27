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الغندور يتحدث عن صفقات الزمالك الجديدة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:30 م
صفقات الزمالك
صفقات الزمالك
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صفقات الزمالك .. فاجأ النادي الأهلي جماهير الكرة المصرية، يوم أمس الخميس، بإعلانه العديد من الصفقات "النارية" التي نالت رضا وإعجاب عشاق المارد الأحمر.

صفقات الزمالك

وتساءل عشاق القلعة البيضاء عن صفقات الزمالك الجديدة التي لم تكشف بعد، ولاسيما عقب التتويج بلقب الدوري الرسمي، وقبل مواجهة الليلة في آخر مباريات الدوري المصري.

الكشف عن صفقات الزمالك

وتحدث خالد الغندور عن صفقات الزمالكمشيراً إلى أن الصفقات المتوقع إبرامها خلال الساعات المقبلة، من قبل الزمالك ستسبب الضيق للكثير، مطالبا الجماهير بالصبر والانتظار.

تفاصيل صفقات الزمالك

وكتب خالد الغندور منشور حول صفقات الزمالك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: "صفقات الزمالك هتزعل ناس كثير اصبر علي رزقك يا زملكاوي انا مش مستعجل و مش محتاج انسيك حاجة انت بطل الدوري".

موعد الإعلان عن صفقات الزمالك

ويترقب جمهور النادي الأبيض الإعلان عن صفقات الزمالك من أجل الاطمئنان على مستقبل الفريق الذي يحتاج إلى تدعيمات كبيرة، من أجل القدرة على المنافسة المحلية والإفريقية.

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