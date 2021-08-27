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بن شرقي يضع شرطُا وحيدًا لتجديد عقده مع الزمالك

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
محمود دياب
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وضع أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطا من أجل الموافقة على تجديد عقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.


وطلب أشرف بن شرقي، من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، ضرورة عدم وضع شرط جزائي في العقد الجديد،  من أجل منحه فرصة الرحيل في أي وقت، حال امتلاكه أي عروض للرحيل.

ورفضت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، شرط أشرف بن شرقي، بعدم وضع شرط جزائي في العقد الجديد، من أجل ضمان بقاء اللاعب مع الفريق، وعدم الرحيل.

ويسعي مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تجديد عقد أشرف بنشرقي، وبقاءه مع الفريق لأطول فترة ممكنة، حيث من المنتظر أن ينتهي عقد اللاعب مع نهاية الموسم الكروي المقبل.

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري المصري

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