أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قادماً من صفوف يوفنتوس الإيطالي، لينجح الفريق في خطف اللاعب من غريمه مان سيتي، والذي كان قد دخل في مفاوضات مع اللاعب ووكيله على مدار الأيام الماضية.



وكتب مانشستر يونايتد على موقعه الرسمي "يسعد مانشستر يونايتد أن يعلن توصله لاتفاق مع يوفنتوس من أجل ضم كريستيانو رونالدو، ومن المنتظر إتمام الصفقة بعد إنهاء الاتفاقات الخاصة باللاعب وراتبه واجتياز الكشف الطبي والحصول على تأشيرة دخول البلاد".



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن اللاعب سينضم إلى صفوف "الشياطين الحمر" في عقد يمتد لعامين، ليدعم صفوف الفريق الذي قضى فيه أحد أفضل فتراته الاحترافية قادماً من صفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي.