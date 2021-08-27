"بالمسيرات والميليشيات".. تركيا تغير خارطة سوريا (فيديو)

كشف تقرير لـ"الحرة" الأميركية، عن سعي متزايد من السلطات التركية للسيطرة على الشمال السوري.





أكد التقرير أن تركيا أدخلت الطائرات المسيرات بكثافة للمرة الأولى في تدخلها العسكري لفرض معادلة جديدة في الشمال السوري حيث بدأ يتركز القصف التركي في الحسكة وريف حلب والرقة دعما للميليشيات السورية المدعومة من تركيا في معاركها ضد الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.





دخول المسيرات التركية على مسار التصعيد يعد تطورا لافتا كونه يمهد لعمل عسكري جديد محتمل على الأرض يندرج ضمن إطار استراتيجية جديدة تتبعها أنقرة لتحقيق مكاسب قد تكون سهلة في ظل الانشغال الأميركي وترك الساحة السياسية العالمية خالية الأمر الذي تستغله تركيا لتوسيع نفوذها في المنطقة ويتمثل الوجود التركي في سوريا بأكثر من 6,000 جندي و 7,500 آلية عسكرية بينها مدفعية ثقيلة وراجمات صواريخ بالإضافة إلى أكثر من 200 دبابة ومدرعة وناقلة جند ينتشرون في أكثر من 70 نقطة وموقعا عسكريا استراتيجيا.