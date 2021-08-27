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مجلس نقابة الإعلاميين ينعي الإذاعي حمدي الكنيسي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإذاعي القدير حمدي الكنيسي، الذي وافتة المنية اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإذاعي الكبير حمدي الكنيسي، كان رمزًا إعلاميًا كبيرًا، وأستاذًا وأبًا، تعلمنا منه الكثير على المستوى الشخصي والأخلاقي، والعمل الإداري والمهني.
  
وأضاف: "الراحل كان من رواد الإذاعة المصرية؛ حيث التحق بها عام 1963، وقدّم العديد من البرامج منها ليالي الشرق، والرياضة العربية في أسبوع، كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973".

وأضاف أن الراحل قاد قوافل صوت العرب، للاحتفال بالثورات العربية،  وعمل مذيعًا للنشرة في البرنامج العام، وتدرج في المناصب، حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001، كما أنه كان واحدًا من أبرز مراسلي حرب أكتوبر 1973، وله مواقف وطنية كثيرة، فضلًا على انة تاسست على يديه أول نقابة للإعلاميين.

وتقدّم مجلس نقابة الإعلاميين، بخالص العزاء لأسرة الإذاعي القدير، داعيًا المولي عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا وذويه الصبر والسُلوان.

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وفاة حمدي الكنيسي نقابة الإعلاميين حمدي الكنيسي

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