تعرف على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة حمدي الكنيسي

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية الإعلامي حمدي الكنيسي، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية وتم نقله عقب ذلك لمسشتفى المعادي العسكري.



وكشفت تصريحات صحفية أن الحالة الصحية للإعلامي حمدي الكنيسي في الأيام القليلة الماضية، شهدت تدهورا كبيرا، مما أدى إلى حجزه في مستشفى المعادي، كما أن الدولة اهتمت برعايته الصحية وجاء ذلك بتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونعت الشركة المتحدة وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي، بكلمات تتدل على الحزن والأسى.



ومن المقرر إقامة الجنازة غدا من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر.