24 ساعة تحت الماء.. الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة غريق إمبابة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة شاب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمنطقة إمبابة، شمال الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمنطقة المعدية المواجهة لقسم شرطة إمبابة.





سرعان ما أخطر رجال الحماية المدنية مسؤولي المسطحات المائية لبدء عمليات المسح والتمشيط لنهر النيل بمكان البلاغ المشار إليه.





بعد مرور 24 ساعة انتشل قوات الإنقاذ النهري جثة الشاب ويدعى "محمد. ا." مقيم عزبة الخلايفة، وجرى إيداعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





وأشارت التحريات وأقوال شهود العيان أن الشاب العشريني كان يستقل المعدية من منطقة الزمالك في طريقه إلى محل إقامته في الجهة المقابلة، واختل توازنه وسقط في النيل فجرفه التيار ليلقى مصرعه غرقا.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.