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محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه "سور ورا سور" (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:38 م
مي مرسي
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طرح النجم محمد عدوية أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "سور ورا سور" من كلمات أحمد عبد النبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

وتقول كلمات الأغنية: زي المسافر ما يفارق المطار، زي الشتا ما يبطل الامطار، زي الحياة

ميلاد وفاة كانت حياتي عشتها معاه وبقيت بموت، طلوع الروح هو سر الفراق، منين اروح ف ضلمة الانفاق، جي باعتذار ونار عشان تراضي قلبي، اختفيت بقيت زي اللي مات، وما بينا سور ورا سور ورا سور، قلبي اتحول لمكان مهجور.


ويتعاون محمد عدوية، فى ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغانى المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائى.


من ناحية أخرى يطرح النجم محمد عدوية خلال الأيام المقبلة أغنية "ناس وداسوا" التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل شكل موسيقى جديد من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقى.

وتقول كلمات الأغنية: "جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا فى الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده".

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