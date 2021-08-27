المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي، وذلك في بيان رسمي لها.



‎وجاء البيان كالآتي من الشركة المتحدة، إنها تتقدم والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



ورحل عن عالمنا الإعلامي حمدي الكنيسي، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات ولكن تدهورت حالته الصحية إلى أن توفاه الله.



