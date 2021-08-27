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عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.


تشكيل الأهلي جاء كالتالي :-

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : رامي ربيعة - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

خط الوسط : أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم : صلاح محسن - مروان محسن - محمد شريف.


البدلاء :-
حمزة علاء - أحمد بيكهام - محمود متولي - سعد سمير - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - والتر بواليا - محمد هاني - محمد محمود.

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