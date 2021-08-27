عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.









تشكيل الأهلي جاء كالتالي :-





حراسة المرمى : مصطفى شوبير





خط الدفاع : رامي ربيعة - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد





خط الوسط : أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر





خط الهجوم : صلاح محسن - مروان محسن - محمد شريف.









البدلاء :-