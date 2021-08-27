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عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان
الجمعة 27/أغسطس/2021 - 07:58 م
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة أسوان بعد قليل في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الأهلي جاء كالتالي :-
حراسة المرمى : مصطفى شوبير
خط الدفاع : رامي ربيعة - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمود وحيد
خط الوسط : أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر
خط الهجوم : صلاح محسن - مروان محسن - محمد شريف.
البدلاء :-
حمزة علاء - أحمد بيكهام - محمود متولي - سعد سمير - كريم نيدفيد - أكرم توفيق - والتر بواليا - محمد هاني - محمد محمود.
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