بالتفاصيل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الحالى

استطاع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حسم عدد من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أمس الخميس، عن التوقيع مع كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو نجم برايتون الإنجليزي وكريم فؤاد لاعب نجوم المستقبل، بالموسم الجديد.





كما كشف توفيق، عن النجاح في الحصول على خدمات الموزيمبيقي لويس ميكسوني مهاجم سيمبا التنزاني، بالميركاتو الصيفي.





ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن صفقة أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتوقيع مع حسام حسن مهاجم سموحة السكندري هذا الصيف.





وكان نادي سموحة والمهندس محمد فرج عامر رئيس النادي، أعلن بشكل رسمي عن انتقال حسن لملعب التتش بالجزيرة، بداية من الموسم الجديد.



