عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان المانح شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان، برئاسة محمود عبدالله الخطيب، سحبها منه وذلك في بيان رسمي.



وجاء البيان كالآتي: "لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا".



وتابع: "لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك".



وجاء ذلك عقب إعلان محمد رمضان حصوله على الدكتوراه الفخرية، وإثراته الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.