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بيليجريني: "سنواجه ريال مدريد ولا نعلم مدى تأثير صفقة مبابي على تركيزهم"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد المدير الفني لريال بيتيس، مانويل بيليجريني، إن ريال مدريد، الذي يستضيفه غدًا السبت في الجولة الثالثة من الليجا، معتاد على الفوز، على الرغم من أن تركيزه الحالي منصب على ضم مبابي.

ويخوض لاعبو بيتيس، مباراة الغد، "وفي حلقهم غصة من الموسم الماضي"، عندما أهدت قرارات حكم الفيديو المساعد، بحسب بيليجريني، الفوز لريال مدريد، لذلك يأمل أن عامل التحكيم "ربما لن يتدخل هذا العام".

وعلق المدرب التشيلي، الذي لن يتمكن من الاستعانة بخدمات بعض المصابين مثل لينيز ورودري والسنغالي سابالي، في المؤتمر الصحفي، بأنه يفكر في "المباراة أمام فريق ريال مدريد الحالي، وليس أمام التكهنات"، ولذا لم يرغب في التطرق إلى قضية مبابي.

وأشار إلى أن ريال مدريد منافس خطير دائما، رغم وجود غيابات مؤثرة في صفوفه، إلا أنه يمتلك التشكيلة التي يحتاجها.

وشدد بيليجريني على أن بيتيس لديه "تشكيلة تكفيه بالكاد للمسابقات الثلاث، دون فائض"، وفي ظل غياب الظهير يوسف سابالي، الذي سيغيب لمدة 4 أشهر.

وتطرق إلى الجدل الدائر حول لاعبي أمريكا الجنوبية الدوليين بقوله "لقد كنت دائما مؤيدا لدفاع اللاعبين عن ألوان قمصان منتخباتهم الوطنية'' لكن اللائحة تغيرت'، وحقيقة أنهم "يلعبون 3 مباريات، يحرم النادي من الاستفادة من لاعبيه".

وأضاف "لا أعرف من اخترع فكرة المباريات الثلاثة بدلا من اثنتين. أعتقد أن الأمر خلفه قلة من الأشخاص الذين لا يعرفون كرة القدم جيدا، آمل أن يتم إصلاح مسألة هذه المباراة الإضافية".

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في ترتيب الليجا برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بيتيس المركز العاشر برصيد نقطتين.

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