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الطيار أشرف أبو اليسر يتسبب في سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان!

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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خبر صادم تعرض له الفنان محمد رمضان، في اللحظات القليلة الماضية، حيث تم سحب منه الدكتوراه الفخرية بسبب أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر، وصورته مع مطرب صهيوني.

وجاء بيان المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان المانح شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان، برئاسة محمود عبدالله الخطيب كالآتي: "مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل".

وأضاف المركز في بيانه: "لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا".


وتابع: "لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.

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