شاهد.. بكري يعلق على وفاة 11 شابا بالدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية



وسرد "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، بعض أسماء الشباب الذين توفوا جراء الحادث ومنهم حمدي عرابي، محمد رضا السالموني، وناصر شلبي، ومحمد حمدان، سليمان محمود، وحمادة الطاهري، وعلاء طارق.



وقال إن هذا المشهد يتكرر رغم التحذيرات التي تصدرها الدولة المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكون النتيجة هى الوفاة والغرق والموت، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة، حيث أصبح الأمر أكبر من أن يحتمل، مؤكدا أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير لمواجهة الهجرة غير الشرعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل وفاة 11 شاب مصري بالقرب من الشواطىء الليبية، قائلا إن الشباب من قرية تلبانة بمحافظة الدقهلية وكانوا ينون الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.