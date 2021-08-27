Advertisements

خبير دولي: محمد رمضان أخذ دكتوراه من مركز ينظم دورات في "الحلاقة"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إنه سادت حالة من الفزع والهلع والشوشرة الفكرية المصطنعة من أجل الثبات على الترندات والحصول على الأموال، وهكذا هي رؤية محمد رمضان وما يفعله من حين لآخر؛ منددا بعدم إدانته ومحاسبته على تسببه في حالة اللا وعي المجتمعي وتدمير أحلام الشباب الطموح من أصحاب العلم والفكر والثقافة بعد رسالته الدائمة من خلال كل أعماله بأن البلطجة والفهلوة هي من تسود وهي من تقود وهي من تحظى بالنفوذ والنقود.

وأضاف "السكري، عبر فضائية الحدث، أنه يجب محاكمة محمد رمضان بتهمه التضليل وانتحال الصفة؛ معقبًا: "لا يكفي محمد رمضان ما ينشره من خزائن مملؤة بالأموال والطائرة الخاصة والسيارات الفارهة والاستقبال الحافل في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأيضا عندما يرى بعض الشباب ما يفعله محمد رمضان من رقصات مع فتيات من اللاتي يتمتعن بالجمال وهو ليس لديه المؤهلات العلمية ولا المركز الاجتماعي الذي يجعله يصل إلى هذه المرتبة سوى الأعمال التليفزيونية التي يظهر بها بالبلطجة؛ وأيضًا التي ينشرها بين المجتمع والتي استخرج أمثاله مثل حمو بيكا ومن على شاكلته؛ مطالبًا الأجهزة المعنية بالتحقيق في هذا الوضوع؛ لأنه يتسبب في انتشار الإحباط لدى الشباب وأيضا يسبب حالة من شعور المواطنين المصريين بعدم التكافؤ وكذلك هدم الروح المعنوية لدى المثقفين ونشرح الخطة الكاملة للكذب والتضليل كيف حصل محمد ومضان على الدكتوراه؛ حيث إن تسعيرة الدكتوراه في مصر تتخطى الـ 5 آلاف جنيه، وأن من يمنحها يزعم تبعيته للسفاره الألمانية وينظم الحفلات "بالتحايل" تحت اسم رعايه رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه جاء ضمن المنشور أن المركز الذي منح محمد رمضان الدكتوراه ينظم دورات في تصميم الأزياء وكمال الأجسام وكوافيرة نسائي ومزين رجالي، مشيرًا إلى أن المفاجأة أنه تم الكشف عن الشخص المؤسس لمركز باسم الثقافي الألماني الدولي، وهو محمود عبدالله الخطيب، الذي أسس أيضًا منظمة وهمية أخرى باسم المنظمة الدولية للسلام، والذي منح في وقت سابق عددًا من الأشخاص منصب المفوض العام لها ومنحه لقب دبلوماسي.

وكانت السفارة الألمانية بالقاهرة قد أعربت عن انزعاجها من الزج باسم ألمانيا في أي شيء غير معتمد من الحكومة، والتي كان آخرها ما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان، والذي أعلن منحه محمد رمضان الدكتوراه الفخرية.

ونفت السفارة الألمانية بالقاهرة وجود أي علاقة بين الحكومة الألمانية، وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان، مشيرة إلى أن الكثير من الناس يحبون الزج بكلمة ألمانية في أي عبارة أو مؤسسة.

وكتبت السفارة الألمانية في القاهرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "دائما نشعر بالإطراء لرؤية كم من الناس يحبون كلمة "ألمانية"، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألماني، ولا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

ومن جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في لبنان بيانًا صحفيًّا لتوضيح حقيقة منحها لقب سفير الشباب العربي للفنان محمد رمضان عن التمثيل والغناء.

وأوضحت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان "نقابة الممثلين"، للرأي العام اللبناني والمصري والعربي، أنها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب ولا من بعيد وهي ليست الجهة المخولة بهذا الشأن.

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بن شرقي يضع شرطُا وحيدًا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

بالتفاصيل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الحالى

منذ 43 دقيقة

عاجل- الكشف عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع حسام حسن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي ضد أسوان

منذ ساعة الا ربع

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بيليجريني: "سنواجه ريال مدريد ولا نعلم مدى تأثير صفقة مبابي على تركيزهم"

منذ 41 دقيقة

الطيار أشرف أبو اليسر يتسبب في سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان!

منذ 33 دقيقة

عاجل .. تدهور الحالة الصحية لـ نضال الشافعي ووضعه تحت مراقبة الأطباء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في ختام الدوري

منذ ربع ساعة

عاجل.. تعليق مثير من كريستيانو رونالدو

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل- الأهلي يتوصل لاتفاق لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

كل ماتريد أن تعرفه عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

منذ 38 دقيقة

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

مدير مهرجان قرطاج: جورج وسوف انتهى فنيا وعليه أن يحافظ على صورته أمام جمهوره

التنمية الثقافية يعلن جوائز المسابقة الأدبية للشباب

محمد رمضان يحصل على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي بلبنان

محمد رمضان بعد حصوله على الدكتوراه الفخرية:" فاهم مهنتي كويس"

اللبنانيون يتهمون محمد رمضان بالاحتيال بعد حصوله على الدكتوراة مقابل 100 دولار

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
07:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

عاجل.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان لهذا السبب!

08:05 م

باريس سان جيرمان يوجه ضربة قاضية إلى ريال مدريد بشأن مبابي

05:50 م

حقًا إنها صفقة القرن.. باريس سان جيرمان ينقض على بديل مبابي

06:38 م

كل ماتريد أن تعرفه عن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد

08:10 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements