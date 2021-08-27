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ننشر صور المتهم بقتل صديقه لرفضه الإدلاء بشهادة زور

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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حصلت بوابة "الفجر" على صور المتهم، طالب، بقتل صديقه مستخدما سلاح أبيض "مطواة" وذلك لرفضه الإدلاء بشهادة زور على سعر موبايل بمنشأة ناصر.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه مقتل شاب بسلاح أبيض "مطواة" بمنشاة ناصر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة الشاب وبالفحص تبين أنه شاب يدعى عبدالله، 16 عاما وتم تحديد مرتكب الواقعة وهو صديقه لوجود خلاف بينهما بسبب رفض المجني عليه الإدلاء بشهادة زور على سعر موبايل خاص بالمتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.
ننشر صور المتهم بقتل صديقه لرفضه الإدلاء بشهادة زور
ننشر صور المتهم بقتل صديقه لرفضه الإدلاء بشهادة زور
ننشر صور المتهم بقتل صديقه لرفضه الإدلاء بشهادة زور
ننشر صور المتهم بقتل صديقه لرفضه الإدلاء بشهادة زور

الكلمات المفتاحية

قتل شهادة زور شاب يقتل صديقه

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