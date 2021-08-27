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عادل حمودة: إعادة المصريين من أفغانستان "عملية احترافية"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:22 م
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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علق الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على عودة المصريين من أفغانستان عقب أحداث الفوضى الأخيرة التي تشهدها كابول وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم.

وقال "حمودة" في حواره مع الإعلامي أحمد الهواري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن إعادة المصريين بأفغانستان هي عملية احترافية بعد انتشار مشاهد الفوضى في مطار كابول.

وأضاف أن كثير من القوات الأمريكية والألمانية قاموا بعمليات تنسيق واضحة حتى يقوموا بإجلاء رعاياعم والدبلوماسيين والعاملين بالأمم المتحدة، مستطردًا "مشوفناش الطائرة المصرية حد بيتعلق فيها".

وتابع: "مشهد عودة المصريين من أفغانستان بيفكرنا بإعادة هشام عشماوي من ليبيا، حيث تُعلن في اللحظة المناسبة بدون أي مقدمات وامتلاك خبرات في عملية التخطيط لإعادة المصريين أو الوصول إلى الشخص المقبوض عليه".

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فغانستان عودة المصريين من افغانستان طالبان المصريين من افغانستان

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