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السيسي: الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على مواجهة التحديات

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة أمام قمة العشرين للشراكة مع أفريقيا.

وقال الرئيس السيسي في نبأ عاجل ورد منذ قليل إن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات المصريين أكثر من أي وقت مضى.


الكلمات المفتاحية

قمة العشرين تحديات السيسي الاقتصاد المصري

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