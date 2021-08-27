السيسي: الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على مواجهة التحديات

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة أمام قمة العشرين للشراكة مع أفريقيا.



وقال الرئيس السيسي في نبأ عاجل ورد منذ قليل إن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على مواجهة التحديات وتلبية احتياجات المصريين أكثر من أي وقت مضى.





