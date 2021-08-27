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عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في ختام الدوري

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة البنك الأهلي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمود عبد العزيز – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – حميد أحداد

خط الهجوم: مروان حمدي.


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