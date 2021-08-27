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بكري عن قانون التحرش: "محدش هيقدر يتعرض لسيدات مصر"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة إلى كل سيدة وفتاة مصرية، قائلا: "أنتي اليوم في أمان من قضية التحرش الجنسي بقوة القانون.. محدش هيقدر يتعرضلك".

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عودنا على انحيازه لنصرة المرأة، مضيفا أنه بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون التحرش يوفر لكل سيدة الحماية من هذه الجريمة النكراء.

وأضاف أن القانون الجديد عرف جريمة التحرش تعريف واضح لا لبس فيه، والعقوبة أصبحت مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، فضلا عن تغليظ العقوبة في حالة التكرار.

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مصطفى بكري قانون التحرش سيدات مصر التحرش

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