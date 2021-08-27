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انفجار ضخم يهز بريطانيا والشرطة تجلي المواطنين (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
وكالات
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 هز انفجار ضخم بريطانيا، على خلفية حريق هائل اندلع، اليوم الجمعة، في منشأة صناعية بمدينة ليمينجتون سبا وسط إنجلترا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن حريقا شب في منطقة صناعية بمدينة ليمينجتون سبا، فيما قامت الشرطة بإجلاء الناس من الأحياء المحيطة بموقع الحادث.

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