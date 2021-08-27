عاجل.. هجوم نارى من ريال مدريد وبرشلونة - طالع التفاصيل

تخطط أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، الداعية لإقامة بطولة السوبر ليج، لهجوم جديد على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وتعاقدت لهذا الأمر مع شركة الاستشارات العامة "فلينت"، حسبما أفادت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، اليوم الجمعة.





وهدف الأندية الثلاثة هو كسب دعم الاتحادات والسياسيين الأوروبيين والصحفيين.





وحصلت الصحيفة الألمانية الأسبوعية على الوثيقة، التي قدمتها شركة الاستشارات إلى الأندية، والتي تحمل عنوان: "تمهيد الطريق نحو السو برليج واستراتيجيات إعادة الإعمار والبدء من جديد والانتصار".





وينص نص الوثيقة على أن شركة "فلينت" تتعهد للأندية الثلاثة بإطلاق حملة "مضادة للرصاص"، ضد هجمات رافضي إقامة السوبر ليج.





ونقلًا عن "دير شبيجل"، فإن خطة شركة فلينت تقوم على أساس تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، باعتباره المسؤول عن المسابقات الأوروبية.





وضم نص الوثيقة عدة رسائل، من بينها أن "كرة القدم الأوروبية تحتاج إلى نموذج عمل جديد، وأنه يجب القضاء على الاحتكار التعسفي لليويفا".





ولهذا أوصت شركة الاستشارات المذكورة الأندية الثلاثة، بإقامة فعاليات وجلسات إعلامية مع السياسيين ومسؤولي اليويفا والصحفيين المختارين، الذين وضعتهم الشركة نفسها في قائمتها.



