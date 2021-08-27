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المطربة بوسي تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت الفنانة بوسي جمهورها بصورة لها من سيارتها الخاصة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت "بوسي" وهي ترتدي توب كت،ونظارة شمس، سكارف على رأسها مما أثار إعجاب جمهورها


يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

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