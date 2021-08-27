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عادل حمودة: هذا هو الفارق بين عبد الناصر والسادات ومبارك والرئيس السيسي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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عقد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، مقارنة بين كل من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، محمد أنور السادات، محمد حسني مبارك، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وقال "حمودة" في حواره مع الإعلامي أحمد الهواري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن الرئيس الراحل السادات كان من السهل استفزازه، أما الرئيس الراحل عبد الناصر فكان يلعب على الكاريزما أو "الإيجو".

وأضاف أن الرئيس مبارك قرر تجميد كل الأمور ووضعها في الفريزر والاكتفاء ببعض العلاقات مع عدد محدود من الدول، مستطردًا "اليوم نحن أمام قيادة سياسية ذات نفس طويل وتأخذ الأمور بهدوء لا يسهل استفزازها نظرًا لتشابك الأمور والمصالح، فمثلُا بالنسبة للملف الليبي ما تقوم به مصر سوف يسمع مع فرنسا التي لنا علاقات جيدة معها وقيس على ذلك في كل الملفات الأخرى".

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عادل حموده الفجر السيسي اكستر نيوز أحمد الهواري

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