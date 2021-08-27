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جنش يثير الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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أثار محمود عبد الرحيم (جنش) حارس مرمى الزمالك الجدل بسبب حالة الغموض بشأن مستقبله مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة. 
وتوجد موافقة مبدئية من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض بالعفو عن جنش ومنحه فرصة جديدة للالتزام والاستمرار في الموسم المقبل.
وجاء قرار العفو في الوقت الذي يفكر فيه جنش في خوض تجربة جديدة بالانضمام إلى صفوف فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز ولكن هناك خلاف على مبلغ 4 ملايين جنيه.
ويرغب جنش في الحصول على 10 مليون في الموسم الواحد من فاركو بينما توقف عرض فاركو عند مبلغ 6 ملايين جنيه فقط.

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