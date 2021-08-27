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سامح عاشور يكشف تفاصيل رسالته إلى السيسي بشأن مدينة العدالة: "في ضلع ناقص" (فيديو)

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:25 م
هدى عبدالرازق
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كشف سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الرسالة التي أرسلها للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الشخصية يطالب فيها بتخصيص أماكن للمحامين في مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة.

وقال "عاشور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مدينة جديدة بحسب، بل هى مشروع قومي كبير تم ربطه بخطوط المونوريل، مضيفا: "الموضوع مبقاش كوبري وشارع".

وأضاف أن مدينة العدالة ضرورة مهنية وقومية، حيث لا يوجد تنمية بدون عدالة، ولا يوجد عدالة بدون قضاء، ولا يوجد قضاء بدون محاماة، منوها بأن مدينة العدالة خالية من مقر للمحامين، معلقا: "في ضلع ناقص.. ونحن شركاء في تحقيق العدالة ومينفعش نغيب عن أسوار هذه المدينة".

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