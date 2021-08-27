مع رونالدو.. تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد الجديد «ضد الكسر»

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة عن تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من يوفنتوس الإيطالي.





وكان مانشستر يونايتد قد نجح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في التعاقد مع فاران قادمًا من ريال مدريد، وسانشو من بوروسيا دورتموند.





وبذلك فمن المتوقع أن يتكون تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي :-





حراسة المرمى: دى خيا.





خط الدفاع: أرون وان بيساكا – ماجوير – فاران- لوك شو.





خط الوسط: فريد – بول بوجبا – برونو فيرناندز – مكتومناى – سانشو.





خط الهجوم: رونالدو.



