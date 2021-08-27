مجلس الوزراء ينشر فيديو عن المشروع القومي لتأهيل الترع



وكشف الفيديو عن أنه تم رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين، مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 ألف كم، بينما تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 2340 كم من الترع.



وأضاف الفيديو أنه تم تطهير 454 ألف كم أطوال ترع بتكلفة 2.4 مليار جنيه في الفترة من 20142015 حتى 20202021.







كما تم تطهير وصيانة 154 الف كم أطوال مصارف منذ20142015 حتى 20202021، وذلك بإجمالي تكلفة 2،2 مليار جنيه.



هذا وقد أشار الفيديو إلى وجود متابعة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس وتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال تنفيذه.



المشروع يساعد في حل مشاكل المزارعين



وأوضح الفيديو أن هذا المشروع القومي يساهم في حل مشاكل المزارعين في توفير المياه ووصولها لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الري في الحقول.

وأيضًا، يسهم المشروع كما ورد في الفيديو في القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات في الترع والمصارف، ما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة الصحية والبيئية في الريف المصري.



ردود المزارعين حول المشروع



ورصد الفيديو ردود فعل المزراعين وسكان بعض القرى على السواء والذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع القومي الذي ساهم في تطهير وتأهيل المجاري المائية في قراهم وحل مشاكلهم الزراعية المتعلقة بالمياه، مشيرين كذلك إلى أنه يحافظ على المياه وصحة المواطنين في ذات الوقت، خاصة أن تلك الترع كانت في الماضي مكانًا للتلوث ونقل العدوى وإلقاء المخلفات والنفايات.



وأظهر الفيديو حرص المواطنين على الحفاظ على ما تم من منجزات في هذا المشروع، وعدم تلويث الترع والمصارف بعد أن شهدت قراهم نقله نوعية بهذا الخصوص.

