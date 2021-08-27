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مجلس الوزراء ينشر فيديو عن المشروع القومي لتأهيل الترع

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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يمثل المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع نقلة حضارية ونوعية تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية، وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية، ليظل هذا المشروع محورًا رئيسيًا من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك " بعنوان "المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع حياة كريمة للمزارع المصري وطفرة في إدارة المياه".

أبرز ما جاء في الفيديو.. للمشاهدة من هنا

وكشف الفيديو عن أنه تم رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين، مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 ألف كم، بينما تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 2340 كم من الترع.

وأضاف الفيديو أنه تم تطهير 454 ألف كم أطوال ترع بتكلفة 2.4 مليار جنيه في الفترة من 20142015 حتى 20202021.


كما تم تطهير وصيانة 154 الف كم أطوال مصارف منذ20142015 حتى 20202021، وذلك بإجمالي تكلفة 2،2 مليار جنيه.

هذا وقد أشار الفيديو إلى وجود متابعة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس وتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال تنفيذه.

المشروع يساعد في حل مشاكل المزارعين

وأوضح الفيديو أن هذا المشروع القومي يساهم في حل مشاكل المزارعين في توفير المياه ووصولها لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الري في الحقول.
وأيضًا، يسهم المشروع كما ورد في الفيديو في القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات في الترع والمصارف، ما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة الصحية والبيئية في الريف المصري.

ردود المزارعين حول المشروع

ورصد الفيديو ردود فعل المزراعين وسكان بعض القرى على السواء والذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع القومي الذي ساهم في تطهير وتأهيل المجاري المائية في قراهم وحل مشاكلهم الزراعية المتعلقة بالمياه، مشيرين كذلك إلى أنه يحافظ على المياه وصحة المواطنين في ذات الوقت، خاصة أن تلك الترع كانت في الماضي مكانًا للتلوث ونقل العدوى وإلقاء المخلفات والنفايات.

وأظهر الفيديو حرص المواطنين على الحفاظ على ما تم من منجزات في هذا المشروع، وعدم تلويث الترع والمصارف بعد أن شهدت قراهم نقله نوعية بهذا الخصوص.
مجلس الوزراء ينشر فيديو عن المشروع القومي لتأهيل الترع
مجلس الوزراء ينشر فيديو عن المشروع القومي لتأهيل الترع
مجلس الوزراء ينشر فيديو عن المشروع القومي لتأهيل الترع
مجلس الوزراء ينشر فيديو عن المشروع القومي لتأهيل الترع

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