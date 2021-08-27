الأهلي يحدد مطالبه المالية لبيع أليو ديانج في الميركاتو الصيفي





حدد مسؤولو الأهلي مطالبهم المالية من أجل التخلي عن خدمات آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ويدرس مسؤولو القلعة الحمراء التخلي عن خدمات آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر مقابل مبلغ 7 ملايين دولار بجانب 20% من إعادة البيع.





ويرى مسؤولو الأحمر أن بيع ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي سيُنعش خزينة النادي الأهلي بمبلغ كبير حيث يرفض محمود الخطيب بأى حال تخفيضه.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حسم عدد من الصفقات الجديدة للموسم الكروي الجديد مثل بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وكريم فؤاد وحسام حسن.



