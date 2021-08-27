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عادل حمودة يكشف تفاصيل كتابه الجديد عن إثيوبيا والسد

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أنه بصدد العمل على كتاب عن إثيوبيا والسد.

وقال "حمودة" في حواره مع الإعلامي أحمد الهواري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "بشتغل في كتاب عن إثيوبيا والسد والمعلومات الحقيقية بالتجارب والمشاهدات وهذا موضوع مهم، وهذا الكتاب سيضم معلومات موثقة مدعمة بالوثائق والمستندات".

وأضاف "من ضمن أحلامي المؤجلة اخلص الجزء الثالث من المذكرات عن ما جرى في الصحافة الخاصة، وذكر بداياتها ودوري في التأسيس لصحف عدة ومن ضمنها جريدة الفجر وبعدها طلع صحف كثير، واللي سبقتنا كانت جريدة الأسبوع".

واستطرد رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، "الزمن بيخلي طاقتك أقل، يعني لو كنت أقدر أعمل كتاب في شهر، بقيت تعمله في سنة أو أكثر وهذا طبيعي".

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