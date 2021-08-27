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المفتي: الدولة المدنية الحديثة هي التي قصدها رسول الله في وثيقة المدينة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:35 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إننا في حاجة ماسة إلى تسييد فقه الدولة في الوسط الثقافي وضمائر الناس، كونه صمام الأمان لإيجاد قدر من العطاء الإنساني الذي يبنى به المجتمعات.

وأشار "علام"، خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إلى ان النظام الدستوري المصري لا يختلف في مجمله عن مقررات الفقه الإسلامي في اعتماد أركان الدولة المدنية الحديثة والتي قدها الرسول –صل الله عليه وسلم- في وثيقة المدينة.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، انه لا تعارض بين فقه الدولة الوطنية ودستور الدولة الوطنية، بل أن الإسلام يعترف بالتنوع.

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