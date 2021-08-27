ندى بسيوني تنعى وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي

نعت الفنانة ندى بسيوني وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت "بسيوني" قائله: "‏رحم الله القامة الإعلامية والإذاعية العظيمة الأستاذ حمدي الكنيسي في جنة الخلد بإذن الله".



ورحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة الإعلامي حمدي الكنيسي، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية في الفترة الأخيرة أدت إلى دخوله مستشفى المعادي العسكري، ولكن تدهورت حالته الصحية في الساعات القليلة الماضية مما أدى إلى وفاته.