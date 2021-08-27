حمودة: واجهت أكثر من 400 قضية في المحاكم.. وهذه نصيحتي للمحررين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن إجمالي القضايا التي رفعت ضده تخطت الـ400 قضية تقريبًا في ساحات المحاكم.



وأضاف "حمودة" في حواره مع الإعلامي أحمد الهواري ببرنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة: "ممكن أكون غلطان خطأ لفظ وليس دقة وقائع، يعني لو عندك مستندات تشير إلى فساد شخص متقدرش تقول فساد لأنك ستعاقب لأنك بهذه الكلمة أصدرت حكم عليه".



وتابع: "أغلب هذه القضايا كانت تتحدث عن خطأ في اللفظ أو التوصيف وليس في دقة المعلومات أو دقة المستندات وتحملت عبء نفسي ومالي وعبء سفر في كثير من هذه القضايا، كان أكثرها شدة القضية التي اتهمت فيها أنا وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشي وعبد الحليم قنديل والتي رفعها شخص في الحزب الوطني آنذاك وكانت من شخص غير ذي صفة".



واستطرد: "نسبة كبيرة من القضايا كانت ترفع بصفتي رئيس تحرير وليس كاتب مقال، وبعد هذه القضية اختلفت عن ذي قبل وبقيت بقول للمحررين دائمًا نحن لا نكتب للقارئ ولكن نكتب للقاضي، يعني القارئ ممكن أكتبله أي شيء ولكن القاضي هيسألك جبت الكلام ده منين وهل لديك خصومة مع من تكتب معه، ولذلك كان من الطبيعي الاستفادة من التجارب والتعامل مع الأمر بروية أكثر".

