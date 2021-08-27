إزالة 304 حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالإسكندرية (صور)

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى مخالفات جديدة، وذلك فى إطار سلسلة الحملات المكبرة التى تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.



وشنت شرطة المرافق بقيادة اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة التنفيذية، عددا من الحملات المكبرة الصباحية والمسائية استهدفت إزالة ومصادرة جميع التعديات والإشغالات بمحطة مصر وشارع الخديوى وسوق الحمام، وكذلك شارع الجلاء وشارع خالد بن الوليد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.



وشن حى المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود حملات مسائية لإزالة الإشغالات بشارع اسكندر ابراهيم وشارع 45 وشارع خالد بن الوليد وشارع العيسوي، وأسفرت عن التحفظات على 130 حالة إشغال متنوع.



وتفقد اللواء حسن الجمال رئيس حى ثان المنتزه شارع المعهد الدينى بمنطقة العصافرة قبلي، وذلك للتأكد من مدى الالتزام وعدم عودة الإشغالات والباعة الجائلين مرة أخرى بالشارع.



وشن حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان عدة حملات مكبرة شملت شارع الاسناوى والأمير لؤلؤ ومنطقة مينا البصل ومحور المحمودية وراغب وكرموز وتسفر عن التحفظ على 146 إشغال متنوع ومكبرات صوت وغرامة فورية 4200 جنيه.



وشن حى الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بشارع سيدى ياقوت، أبى العباس، أحمد محرم، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، وإزالة عدد 28 حالة إشغال، غلق وتشميع مقهى ب 3 شارع الحرمين متفرع من شارع سيدى ياقوت.



ونفذ حى شرق برئاسة محارب هيلع عدد من الحملات استهدفت المرور على طريق محور المحمودية وشارع جميلة بوحريد وشارع الجلاء وشارع مصطفى كامل ومزلقان فيكتوريا وشارع محطة السوق باكوس وشارع الفردوس بسموحة، وضبطت الحملات عدد من حالات الإشغال.



على الصعيد ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية مستمرة فى شن الحملات الرقابية ومتابعة إزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات.

