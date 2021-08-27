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نبيل الحلفاوي ينعى وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى الفنان نبيل الحلفاوي، وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "الحلفاوي" قائلا: "كان أحد الوجوه المحترمة الرصينة إعلاميا وإنسانيا، رحم الله الأستاذ حمدي الكنيسي وألهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسكينة".

ورحل عن عالمنا منذ قليل الإعلامي حمدي الكنيسي، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله مستشفى المعادي العسكري، إلا أن حالته الصحية تدهورت في الآونة الأخيرة ما تسبب في وفاته.

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