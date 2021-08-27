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كشف ملابسات واقعة التعدى على سائق ومقتله بالشرقیة

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جھود وزارة الداخلیة، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمدیریة أمام أحد مصانع الصلب بطریق مصر الإسماعیلیة الصحراوى بدائرة القسم. أمن الشرقیة بوفاة سائق - مقیم بدائرة مركز شرطة یوسف الصدیق بالفیوم) إثر إصابتھ بعیار نارى.


تم تشكیل فریق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمدیریة أمن الشرقیة، توصلت جھوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكیل عصابى مكون من (4 أشخاص- مقیمین بنطاق محافظتى القاھرة والقلیوبیة).

عقب تقنین الإجراءات تم إستھدافھم وأمكن ضبطھم، وبمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لمرورھم بضائقة مالیة، وقرروا بتوجھ أحدھم بسیارتھ "ملاكى" للطریق المشار إلیھ ومن خلفھ آخر بسیارتھ "نصف نقل" وبرفقتھ باقى المتھمین، ولدى مشاھدتھم سیارة المجنى علیھ مُحملة بكمیة من الحدید والخردة، قاموا بتتبعھا حتى وصلت بالقرب من مكان العثور، وقام أحدھم بالنزول من السیارة وإستیقاف المجنى علیھ بإدعاء الركوب برفقتھ لتوصیلھ لبوابة المصنع وبحوزتھ السلاح النارى،
بینما قام آخر بقطع الطریق بسیارتھ أمام المجنى علیھ، وقام أحدھم بإجباره على النزول من السیارة وعقب رفضھ ذلك أطلق تجاھھ عیار نارى محدثًا إصابتھ التى أودت بحیاتھ ولاذوا بالھرب، وأرشدوا عن (السلاح المستخدم "بندقیة خرطوش "وطلقة من ذات العیار - السیارتان المستخدمتان).

تم إتخاذ الإجرءات القانونیة.

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