الصحة: مصر دولة لم تأن من مواجهة "كوفيد 19"



وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن النظام الصحي المصري أثبت قوته خلال تعامله مع جائحة كورونا، حيث كانت مصر من الدول القليلة التي لديها خطة لمواجهة الجائحات، وتتكون الخطة من 4 عناصر رئيسية.

وأضاف أن مصر دولة لم تأن من "كوفيد 19"، مستدلا بالوضع الصحي في عدد من الدول المحيطة، لافتا إلى أنه لم يرصد أي مشكلة في الأدوية، ولدينا مخزون بالملايين من الاكسجين وموزع جغرافيا على محافظات مصر، فضلا عن توفير أحدث الأدوية على مستوى العالم.



قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة تعد زيادة طفيفة، ولا تدعو للقلق، وذلك بفضل الرصد المبكر للمرض.