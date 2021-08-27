سرعة وصول قوات الدفاع المدني أنقذت شابا من الموت بأكتوبر

أنقذت قوات الدفاع المدني بالجيزة شابا من الموت إثر إندلاع النيران في مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.





تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالحي الثالث، بمدينة 6 أكتوبر.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع إصابات.





المعاينة الأولية والفحص المبدئي أشارت أنه فور نشوب الحريق بالشقة صعد شاب يبلغ من العمر 20 سنة إلى الشرفة وصعد منها على وحدة جهاز التكييف الخارجية هربا من النيران.





فور وصول رجال الإطفاء تم إنقاذ الشاب العشريني باستخدام السلم الهيدروليكي تزامنا مع إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.





وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.